كأس السوبر المصري: الأهلي و"فيوتشر" إلى النهائي

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق فيوتشر الأول لكرة القدم، الاثنين، إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية «14-13»، عقب التعادل السلبي «0-0» في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ويدين فيوتشر بالفوز إلى حارسه محمود عبد الرحيم «جنش» إثر تصديه لأربع ركلات ترجيح، مساهمًا في تأهل فريقه إلى المواجهة النهائية للقاء الأهلي الذي نجح في انتزاع بطاقة التأهل من أمام سيراميكا كليوباترا، وتفوق عليه بنتيجة «1-0»، الاثنين.

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