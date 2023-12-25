ترقية " الأسمري" للمرتبة العاشرة ببلدية محايل

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ بترقية مدير إدارة الخدمات والجودة ببلدية محايل المهندس عبدالرحمن بن عائض الأسمري للمرتبة العاشرة .

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