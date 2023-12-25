تراند اليوم : "بكى واحتضنهم".. شاهد.. لحظة إعلان الملاكم الأمريكى " ميلر" والمدرب والمرافقين له دخولهم في الإسلام بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إعلان الملاكم الأمريكى جاريل ميلر،والمدرب والمرافقين له دخولهم في الإسلام، وذلك أثناء تواجدهم في الرياض.

وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكى جاريل ميلر، وهو ينطق الشهادة قائلا: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله"، كما نطق المدرب ، والمرافقين له الشهادة.

وأظهرت اللقطات في نهاية الفيديو الملاكم وهو يبكي متأثرا بالموقف، واحتضن المدرب ومرافقيه.

الجدير بالذكر كان الملاكم جاريل ميلر، شارك في نزال "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، فى منطقة Kingdom Arena.