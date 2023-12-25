شكرا لقرائتكم خبر إطلاق أول ماجستير لهندسة السلامة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة كلية الهندسة أمس الأول، عن إطلاق برنامج ماجستير هندسة السلامة، الذي يعد الأول من نوعه في جامعات المملكة.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور مراد الثبيتي أنه سيجري قبول أول دفعة في هذا البرنامج بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، حيث سيتاح البرنامج لجميع المهندسين بكل تخصصاتهم الهندسية للدراسة لمدة عامين دراسيين، مبينا أن برنامج هندسة السلامة يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نظرا لما تشهده المملكة من إطلاق عدد من المشاريع الهندسية الضخمة ومجالات الصناعات المختلفة، والذي يتطلب الحاجة لوجود مهندسين قادرين على إيجاد حلول هندسية مبتكرة تتناسب وتحديات السلامة.

وأفاد بأن البرنامج يتضمن دراسة عدد من المواد الأساسية في مجال السلامة من منظور هندسي، والتعرف على مفاهيم تحليل المخاطر من الناحيتين الكمية والنوعية ومفاهيم السلامة الهندسية والمعالجات في الصناعة، إضافة إلى السلامة من الحرائق والمتفجرات وإدارة الصحة المهنية وعدد من المواضيع المتخصصة الاختيارية في السلامة الهندسية.