فعالية العلاج التقني في رفع جودة الحياة لحالات الهلع

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أخصائية نفسية أن العلاج التقني في حالات اضطراب الهلع فعال للغاية متى ما التزم المريض بالخطة العلاجية التي حددها له الفريق العلاجي، مشيرة إلى أنه يعد أحد اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر أو الخوف بشكل متقطع، ويأتي كاستجابة طبيعية للمواقف المجهدة أو الأفكار السلبية لدى الشخص المصاب باضطراب الهلع، حيث تكون مشاعر القلق والتوتر والخوف مستمرة وغالبا بدون سبب واضح الأمر الذي يستدعي في الحالات الشديدة والمتكررة مراجعة مختص لتقديم العلاج اللازم، والتي تكون إما عن طريق العلاج الدوائي أو العلاج السلوكي المعرفي، أو بهما معا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أخصائية نفسية أن العلاج التقني في حالات اضطراب الهلع فعال للغاية متى ما التزم المريض بالخطة العلاجية التي حددها له الفريق العلاجي، مشيرة إلى أنه يعد أحد اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر أو الخوف بشكل متقطع، ويأتي كاستجابة طبيعية للمواقف المجهدة أو الأفكار السلبية لدى الشخص المصاب باضطراب الهلع، حيث تكون مشاعر القلق والتوتر والخوف مستمرة وغالبا بدون سبب واضح الأمر الذي يستدعي في الحالات الشديدة والمتكررة مراجعة مختص لتقديم العلاج اللازم، والتي تكون إما عن طريق العلاج الدوائي أو العلاج السلوكي المعرفي، أو بهما معا. وأوضحت الأخصائية النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض تغريد الغامدي، أنه رغم أن نوبات الهلع لا تهدد الحياة إلا أنها قد تكون مخيفة ومؤثرة في جودة حياة المصاب بشكل كبير، حيث تأتي بشكل مفاجئ نتيجة الخوف الشديد بينما في الواقع لا يوجد ما يستدعي ذلك الخوف، وذلك لأنها تفقد المصاب السيطرة على أفكاره وتكون جميع أعراض الخوف المرضي الجسمية والنفسية في الشخص وقت النوبة، وتستمر معظم نوبات الهلع ما بين 5 إلى 25 دقيقة وقد تصل إلى أكثر من ذلك، وتعتمد خطورة الحالة على عدد النوبات التي يتعرض لها المصاب.

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