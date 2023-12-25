تغطية تكاليف جلسات مرضى السرطان بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتغطية تكاليف مرضى السرطان من جلسات العلاج الاشعاعي والكيمائي والأدوية، وقّع تجمع مكة المكرمة الصحي أمس، مع الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع اتفاقية شراكة مجتمعية، تستهدف أيضا تدريب موظفي التوصيل على آلية توصيل الأدوية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تغطية مرضى الأورام، بدفع تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي والكيمائي وأدوية الأورام، وتدريب وتأهيل موظفي «سبل» على طريقة توصيل الأدوية للمرضى، والمشاركة في الأيام والمناسبات العالمية الصحية، وكذلك العمل على المبادرات الصحية، وإتاحة الفرصة للممارسين الصحيين بالتجمع الصحي للساعات التطوعية.

من جهة أخرى، وقع تجمّع مكة المكرمة الصحي أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية السعودية للطب المختبري، بهدف تنظيم المؤتمرات العلمية والمحاضرات التثقيفية، وكذلك إقامة ورش عمل لمختبرات تجمع مكة المكرمة الصحي بساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، علاوة على نشر المعرفة والتعاون في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما وتوجهاتهما.