شكرا لقرائتكم خبر بصمة السعوديات حاضرة في «أنا عربية» بتصاميم أزياء عصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تألقت الأجنحة العربية المشاركة في معرض «أنا عربية» في نسخته الرابعة بواجهة روشن ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، بأحدث التصاميم العالمية العصرية، فكانت بصمة المصممات السعوديات حاضرة من خلال لمساتهن على التصاميم والأزياء المقدمة بطريقة إبداعية وابتكارية وبجودة رفيعة المستوى من التطريز والحياكة اليدوية، ومنها الأزياء الشتوية التي كانت من أكثر الأنواع ذات التصميم المحلي، حيث استخدمن فرو الشانشيلا الذي أصبح علامة فارقة بالمعرض، إلى جانب العباءات الشتوية التي استحوذت على حيز كبير من التصاميم والمبيعات، ليشكل المعرض نقطة التقاء للموهوبات وخارطة للمبدعات بوصول أزيائهن للعالمية.

كما تميز الجناح الأردني المشارك في معرض «أنا عربية»، بأزياء مزجت في تصاميمها بين الحضارات والموضة العالمية بطريقة عصرية، إضافة إلى تصاميم يدوية كلاسيكية وتراثية.

وعكس الجناح المغربي المشارك في المعرض، ثقافة الأزياء المغربية بكل أشكاله التي تنوعت بين التصاميم الصيفية والشتوية والخريفية، وقدمت المصممات أزياء كلاسيكية ممزوجة بالموضة في صناعة يدوية، وكان من أشهر تلك التصاميم القفطان المغربي، إضافة إلى تقديم الجناح منتجات طبيعية 100% من زيت الأرجان والورد.

وضم الجناح اللبناني في معرض «أنا عربية»، 30 علامة تجارية من أشهر العلامات التجارية ومصممي الأزياء، حيث تنوعت الأزياء ما بين الفساتين والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية.

معرض «أنا عربية»:

275 مصممة من 18 دولة عربية.

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