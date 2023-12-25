محمد عبدالله مديرا لفندق الطائف إنتركونتيننتال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر فندق إنتركونتيننتال الطائف قرارا بتعيين محمد عبدالله مديرا عاما للفندق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر فندق إنتركونتيننتال الطائف قرارا بتعيين محمد عبدالله مديرا عاما للفندق. ويتمتع عبد الله بخبرة تزيد عن 22 عاما في مجال الضيافة الفاخرة من خلال العمل مع علامات تجارية عالمية مثل فيرمونت وسوفيتل. وأخذه عمله من آسيا إلى الشرق الأوسط، حيث كان جزءا من العديد من الافتتاحات المسبقة وإعادة صياغة العلامة التجارية.

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