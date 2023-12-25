إلزام القطاعات الصحية بالكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المجلس الصحي السعودي، قرارا يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة بإجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد.

وتحقق قرارات المجلس إنجازات وطنية منها؛ قرار السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، الذي يأتي لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد أبوعباة، أن هذه السياسة الوطنية تعمل على تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي.

وأكد أن القرار يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة، حيث يتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي، وذلك حسب التدرج في تطبيق هذه السياسة الوطنية.

وأشار إلى أن من مخرجات السياسة التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي؛ إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهرا؛ باستخدام Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised: M-CHAT- R، وكذلك إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لتشخيص اضطراب طيف التوحد.

السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطرابات طيف التوحد:

إلزامية على جميع القطاعات الصحية.

للأطفال من عمر 16- 30 شهرا.

توحيد التشخيص حسب الدليل الوطني لتشخيص اضطراب طيف التوحد.

أهدافها: