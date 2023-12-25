شكرا لقرائتكم خبر أجواء خيالية يعيشها زوار «وندر جاردن» في بيت الفراشات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش زوار منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، أجواء خيالية ومدهشة في تجربة بيت الفراشات التي تعد الأولى من نوعها في الموسم، حيث تضم التجربة 1000 فراشة من مختلف الأنواع.

ويشكل بيت الفراشات تجربة ترفيهية تثقيفية على هوية حديقة منزلية تتمتع بالدفء، إذ تتعايش الفراشات داخل المكان بدرجة رطوبة تصل إلى 72% ودرجة حرارة تبلغ 27 درجة، وتتميز الحديقة بوجود 4 أنواع من الفراشات.

ويتمتع زوار منطقة وندر جاردن بالتجربة في تطاير الفراشات حولهم لتشكل لوحة بصرية مميزة بألوانها الجميلة، حيث يكتسي المكان باللون الأخضر، وهو ما يرمز للحديقة، كون الفراشات تعشق هذه الأجواء في طبيعتها.

وتضم تجربة بيت الفراشات ركنا تعريفيا خاصا بالفراشات ونشأتها يقدم للزوار تصورا حول كيفية امتصاص الفراشات للسكر الذي يعد مأكلها الوحيد.

وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تقدمها منطقة وندر جاردن، حيث تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 12:00 صباحا وفي نهاية الأسبوع حتى الساعة 1:00 صباحا وتحتوي على 70 لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و15 متجرا، و26 مطعما، و60 عرضا مسرحيا ومتجولا، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية.

من أنواع الفراشات: