شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف أشعل النيران في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بالرياض.

وأشارت أنه ارتكب مخالفة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية طويق، فيما طبيق الإجراءات النظامية بحقه.

نظام البيئة السعودية

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

صيد المها العربي

كانت حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" من صيد المها العربي.

وأعلنت أن عقوبة صيد المها العربي تصل إلى (90,000) ﷼.