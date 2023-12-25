شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. أمير جازان يرعى المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بإضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان غداً، المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تحت شعار "علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية الواقع والتحديات" بحضور عدد من المتخصصين على مستوى المملكة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور سطام بن أحمد جده، أن المؤتمر الذي يستهدف المتخصصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وعاملين في مجال التأهيل، يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان.

وبين أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات من خلال 25 جلسة علمية وورشاً، لإبراز المستجدات العلمية الحديثة في علاج وتأهيل الإدمان، والتعريف بالمؤثرات العقلية و الطرق المختلفة لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية المنتشرة وبرامج التأهيل، والإجراءات التنظيمية لصرف ووصف الأدوية المخدرة، وغيرها من الموضوعات في علاج الإدمان.