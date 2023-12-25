توافق سعودي - سوري على نشر الاعتدال والوسطية

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بما تحقق خلال اللقاءات التي جمعته بوزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية من توافق في الرأي على نشر قيم الاعتدال والوسطية ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلى ضرورة نشر الاعتدال والوسطية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
من ناحيته، قدم وزير الأوقاف السوري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما شاهده من الجهود الكبيرة التي يقدمانها لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير كل أسباب الطمأنينة والراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد تقوم بعمل كبير لخدمة الحرمين الشريفين وتشهد تطوراً في مختلف المجالات.
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