شكرا لقرائتكم خبر عن في العواصف الرملية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
مع دخول فصل الشتاء، وحدوث التغيرات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، والعواصف الترابية والرملية، وعدم استقرار الطقس، هناك العديد من الفئات التي تتأثر بمثل هذه التقلبات، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، لذلك يجب على هذه الفئات عدم الخروج من المنزل.
ووفقا لموقع Verywellhealth، هناك فئات ممنوعة من الخروج من المنزل خلال العواصف الرملية، وهي:
- مرضى الالتهاب الرئوي المزمن.
- مرضى القلب.
- مرضى السكري.
- كبار السن.
- صغار السن والرضع.
مرضى حساسية الجيوب الأنفية.
- مرضى حساسية الصدر.
- الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.
- الأشخاص المصابون بمشكلات في الشعب الهوائية.
تأثير التعرض للعواصف الترابية على الصحة
- عدم القدرة على التنفس.
- سرعة ضربات القلب.
- التهاب العين.
- الإصابة بالعدوى.
- تهيج الجيوب الأنفية.
كانت هذه تفاصيل خبر في العواصف الرملية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.