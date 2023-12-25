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مذيعة سيدتي عن تخلي الزوج عن زوجته لمرضها: البهيمة ترد الجميل لصاحبها .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة سيدتي عن تخلي الزوج عن زوجته لمرضها: البهيمة ترد الجميل لصاحبها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت مها منصور، مذيعة برنامج سيدتي، على بعض الأزواج الذين يتخلون عن زوجاتهم لمرضها.

وقالت منصور: “اللي مو قد الزواج لا يتزوج، الحيوان او البهيمة إذا أطعمته، ترد الجميل لصاحبه بالوفاء والرحمة ، فما بالك بنا كبشر كيف تتخلى الزوجة عن زوجها في مرضه أو العكس”.

ومن جانبه اعتبر الاستشاري عبدالعزيز الكلثم ان طلب أحد الزوجين للطلاق لمرض الطرف الآخر،أن الانسحاب قد لا يعني الضرر، وقد يكون وجود الشخص في حد ذاته مضرا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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