شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة سيدتي عن تخلي الزوج عن زوجته لمرضها: البهيمة ترد الجميل لصاحبها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت مها منصور، مذيعة برنامج سيدتي، على بعض الأزواج الذين يتخلون عن زوجاتهم لمرضها.

وقالت منصور: “اللي مو قد الزواج لا يتزوج، الحيوان او البهيمة إذا أطعمته، ترد الجميل لصاحبه بالوفاء والرحمة ، فما بالك بنا كبشر كيف تتخلى الزوجة عن زوجها في مرضه أو العكس”.

ومن جانبه اعتبر الاستشاري عبدالعزيز الكلثم ان طلب أحد الزوجين للطلاق لمرض الطرف الآخر،أن الانسحاب قد لا يعني الضرر، وقد يكون وجود الشخص في حد ذاته مضرا.