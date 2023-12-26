في "كلاسيكو" منتظر .. الاتحاد لمداواة الجراح والنصر لملاحقة الهلال

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25 ديسمبر 2023, 9:21 مساءً
يحل فريق النصر الأول لكرة القدم ، ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بقيادة الحكم اليوناني " أناستاسيوس سيديروبولوس".
الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، كما أنه يسعى إلى مصالحة جماهيره ومداواة جراحه بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية في جدة، والخسارة الكبيرة من الرائد بثلاثية "دوريًا" وقبلها من ضمك بالنتيجة ذاتها، وبالتالي فإن وقف نزف النقاط هو الهدف الأهم للاتحاد في هذه المواجهة، والتغلب على كل الظروف المحيطة به، لعل أبرزها غياب عددٍ من عناصره المؤثرين وبالذات في خط الدفاع، لكنه يعول الكثير على ثنائي خط المقدمة "كريم بنزيما" و"عبد الرزاق حمدالله" ومن خلفهما "كانتي".
في المقابل يأمل النصر بقيادة هداف الدوري "كريستيانيو رونالدو " ( 17هدفًا) ، عدم التعثر في محطة الاتحاد، والسير قدمًا نحو الصدارة وملاحقة الهلال عبر الباب الكبير.
النصر يحل في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما ابتعد الاتحاد عن مربع الكبار وحل سادسًا برصيد 28 نقطة.
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