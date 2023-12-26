البرلمان العربي يرحب بالبيان الأممي بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 9:23 مساءً

رحب البرلمان العربي بالبيان الأممي بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير، تشمل وقف إطلاق نار، والعمل على استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن أمله في أن تُسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في اليمن. وثمّن البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير، مجددًا دعمه إلى جميع الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل ونهائي للأزمة، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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