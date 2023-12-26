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تراند اليوم : شاهد: صوت الفنانة السعودية الصاعدة "حنين الغامدي" أثناء أداء أغنية "شرطان الذهب " تثير إعجاب لجنة التحكيم

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صحيفة الخليج 365: نشرت الفنانة الصاعدة "حنين الغامدي" مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، وهي تؤدي أغنية "شرطان الذهب" خلال برنامج "إكس فاكتور".

أتمنى أعجبتكم

وعلقت على مقطع الفيديو: "الليلة اليوم للفنان الكبير " راشد"، أتمنى أعجبتكم".

وأثارت حنين الغامدي، إعجاب لجنة تحكيم برنامج مسابقة "إكس فاكتور" عقب الانتهاء من أداء الأغنية، كما حصلت على تصفيق الجمهور المتواجد.

الإشادة بصوتها

وأشادت لجنة التحكيم التي تضم الفنان راغب علامة، وأنغام، والمطرب الكويتي عبد الله الرويشد، بالأداء الذي ظهرت به حنين الغامدي، حيث أدت أغنية "شرطان الذهب" للفنان راشد الماجد.

تعليق عبدالله الرويشد

وعلق الفنان عبد الله الرويشد، على أداء حنين الغامدي، قائلًا :" اليوم شرقتينا وغربتينا، يا جميلة الجمال".

وأضاف "الرويشد" : الحلقة الماضية كنتي تعبانة وأنا حسيت وقتها بصوتك تعبان، واليوم أبدعتي".

تعليق راغب علامة

فيما وجه الفنان راغب علامة، كلمة لها، قائلًا: " كنتي مكتملة الزوايا كلها، جمال وأناقة وإحساس وصوت وأداء".

تعليق أنغام

ومن جانبها، أضافت الفنانة أنغام: "حضورك جميل ويملأ المسرح، ويعجبني أن في كل أغنية لديكي طريقة أداء".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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