تراند اليوم : في مكالمة هاتفية مع زياد بن نحيت .. بالفيديو: أول تعليق من حميد القريقري بعد عفوه عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

صحيفة الخليج 365: وجه الشاعر " زياد بن نحيت" في مقطع فيديو الشكر للشيخ حميد القريقري خلال اتصال هاتفي لعفوه عن " مترك القحطاني المدان بقتل ابنه " أحمد القريقري " في ساحة القصاص .

وظهر زياد في الفيديو وهو يتصل على الشيخ حميد القريقري والد القتيل " أحمد القريقري " ، قائلا : حنا نبارك لحرب أن فيها أبطال مثلك .. والموقف الطيب هذا يحتاج رجال يخاف من الله .

وأجابه الشيخ حميد : إن هذا ليس غريب عليك وعلى أخوانك أنتم أسرة معروفة بحميتها ووقفتها ، الحمد لله كلنا تحت ظل حكومتنا الرشيدة اللي جابت الحق واعطتنا الحق وتطبيق شرع الله .

وأضاف : ونسأل الله أن يحفظ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والدولة التي تنفذ الحق وأعطت كل شخص حقه .

وقاطعه زياد بن نحيت : والله ما قصرت الله يكتب أجرك ويجزاك خير .