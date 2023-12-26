شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 مخالفين لتهريبهم المخدرات في القصيم وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم.

وأشارت إلى أنه ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية.

ولفتت إلى أنهم متورطين في تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى التواصل من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.