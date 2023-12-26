إنارة 85% من شوارع المدينة بالذكاء الاصطناعي

ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعا مبتكرا، إذ يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، وأسهم في خفض ما بين 30 و45% من تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى توفير ما بين 25 و30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.
كما يسهم المشروع في زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال، وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، ما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.
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