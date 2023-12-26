شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم يزيد دعم حساب المواطن عند تسجيل الزوجة كمستفيد؟ وما هي الطرقة والاوراق المطلوبة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شروط وخطوات التقديم على برنامج دعم ريف السعودي لربات البيوت reef.gov.sa

يتطلع العديد من الأفراد إلى معرفة كيفية تسجيل الزوجة كمستفيد في برنامج حساب المواطن، الذي يُعد أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي تضمن للأفراد الاستحقاق للدعم الضماني. وفيما يلي نتناول بتفصيل حالات تسجيل الزوجة كمستفيد في هذا البرنامج.

كم يزيد دعم حساب المواطن

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد:

يأتي تسجيل الزوجة كمستفيد في برنامج حساب المواطن مع وجود عدة حالات تستدعي هذا التسجيل، وهي كما يلي:

حالة السجن:

إذا كان أحد أفراد العائلة في السجن.

زوجة غير سعودية:

في حال كانت الزوجة غير سعودية.

غياب الزوج:

عندما يكون الزوج غائبًا.

إصابة الزوج بالعجز:

في حالة إصابة الزوج بالعجز.

فقدان الأهلية بسبب ظروف خاصة:

إذا كان هناك فقدان للأهلية بسبب ظروف خاصة.

خطوات تسجيل الزوجة في حساب المواطن:

بعد فهم حالات تسجيل الزوجة كمستفيد، يمكن اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بسهولة:

يتوجه المتقدم إلى حساب المواطن.

يبحث عن أيقونة التسجيل وينقر عليها.

يقوم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل كلمة المرور ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

بعد التأكد من صحة البيانات، ينقر على “تسجيل”.

يقوم بتسجيل الكلمة المرورية الجديدة المرسلة عبر الهاتف.

يقوم بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

يتحقق من صحة البيانات ويقوم بتسجيل الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن:

يشترط لتسجيل الفرد في حساب المواطن مجموعة من الشروط التي تتضمن:

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.

أن يكون دخل الأسرة 20,000 ريال سعودي كحد أقصى.

عدم وجود أحكام قضائية سلبية.

تقديم مستند يحتوي على الحالة الاجتماعية.

تقديم مستند يثبت الدخل الشهري.

عدم وجود أي أحكام قضائية سلبية ضد المتقدم.

وجود حساب بنكي.

تلك هي الخطوات والشروط التي يجب اتباعها لتسجيل الزوجة كمستفيد في برنامج حساب المواطن، مما يضمن استفادتها من الدعم الحكومي بشكل فعّال وسلس.