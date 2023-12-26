انت الان تتابع في الجولة الـ19 من دوري روشن.. الفيحاء يطرح تذاكر مباراته أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 10:11 مساءً

أعلن نادي الفيحاء طرح تذاكر مواجهة فريقه الكروي الأول أمام نظيره الهلال، المقررة الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ونشر الفيحاء عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن التذاكر باتت متاحة أمام الجماهير، وطلب منهم الحضور من أجل مساندة الفريق في تلك المواجهة الصعبة. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

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