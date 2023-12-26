تراند اليوم : تركيا تلقي القبض على الهارب الكويتي " حاكم المطيري" المدان بأحكام تصل إلى المؤبد وتسلمه إلى الكويت

صحيفة الخليج 365: ألقت الأجهزة الأمنية في تركيا القبض على المواطن الكويتي حاكم المطيري، المتهم في قضية تسريبات القذافي.

ومن المقرر أن تسلم السلطات التركية "المطيري" إلى الكويت، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، أصدرت حكما في عام 2021، بمعاقبة "المطيري"، بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت.

الجدير بالذكر أنه في عام 2020، انتشرت تسجيلات سرية من خيمة الرئيس الليبي معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص حاكم المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في بلاده.

كما تضمنت هذه التسريبات بعض المقاطع، التي كشفت تآمر "المطيري" على زعزعة الوضع في دول الخليج.