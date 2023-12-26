تراند اليوم : شاهد: لقطات توثق مداهمة حية لرجال الأمن أثناء القبض على عصابة تروج للمخدرات في الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول من سناب الداخلية، مداهمة حية لرجال الأمن أثناء القبض على شخصين، قاموا بترويج المخدرات في الرياض.

وأبان المقطع لحظة مداهمة رجال الأمن، مكان يتواجد فيه المروجين، وتم ضبط خزنة يوجد بها أسلحة وكميات كبيرة من مادة الكوكايين والمخدرات والأقراص المخدرة.

وكشفت الداخلية عن ملابسات القبض على المتهمين، وقالت إن إدارة التحريات والبحث الجنائي لشرطة الرياض، قبضت على شخصين، تورطوا في ترويج المخدرات واتخذوا إحدى الشقق السكنية وكرًا لهم.

وأضافت أنه تم ضبط ما يقارب من 700 جرام من مادة الكوكايين والشبو والحشيش وأقراص خاضعة للرقابة الطبية وأسلحة نارية وذخيرة حية بالإضافة إلى مبلغ مالي.

كما أضافت الداخلية، أنهم استخدموا السيارات وقاموا بتحويلها إلى مستودع لتخزين المخدرات.