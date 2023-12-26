تراند اليوم : بعد العفو عن قاتل ابنه.. شاهد: والد «أحمد القريقري» يوضح سبب العفو عن الجاني ويكشف مكان التنازل عنه

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن حميد القريقري ، عن سبب العفو عن " مترك القحطاني " المدان بقتل نجله " أحمد القريقري " في ساحة القصاص .

وقال في تصريح لـ " عكاظ" : الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل ، وأطلب من الله أن يكون خالص لوجه الله ، خصوصا عندما علمت أنه وحيد أمه .

وأضاف: الأمر لم يكن مٌبيت النية ، ولكن عندما هدانا الله سبحانه وتعالى .

واشار إلى أنه تم التنازل عندما أحضروا القاتل في ساحة القصاص . مٌضيفا :الحمد لله أن الله هدانا لهذا العمل وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم .