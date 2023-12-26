شكرا لقرائتكم خبر عن 99.5 % بين الشباب.. "التعاون الإسلامي" تشيد بإنجازات محو الأمية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في تحسن معدل محو الأمية على مدى السنوات الماضية الذي بلغ 5ر99% بين الشباب " 15 - 24 عام".

كما تواصل المملكة نظام تحسين نظامها التعليمي في جميع المجالات مما يؤثر بشكل إيجابي على التمتع بمختلف حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في السعودية

وثمنت منظمة التعاون الإسلامي بالمنهجية التي طبقتها المملكة العربية السعودية لإعداد تقرير حقوق الإنسان بما يتوافق مع توجهات اللجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان.

وأعربت نورة الرشود، المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديرها للمبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تدريب وتوعية المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.

وذلك لضمان الحماية من التميز بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، التي تحظر التميز في سوق العمل.

وأشارت إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، استعرضت ببالغ الاهتمام التقرير الدوري للمملكة وخلصت إلى شموليته.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السعودية

وذكرت أن التقرير يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، كما يعرض عناصر عملية حول التقدم المحرز والتحديات القائمة والفرص المتاحة فيما يتعلق بتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.

وأوضحت أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لاحظت النظرة الإيجابية التي تتميز بها رؤية المملكة 2030.

وتشمل المشاريع والبرامج الطويلة الأجل التي تسهم في تحقيق التحسين النوعي والكمي في مجال التنمية بما فيها تحسين المعيشة بشكل ملحوظ ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ومنها الخدمات الصحية والتربوية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتمتع بالحق في التنمية.