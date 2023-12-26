شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد والشروط.. الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تفتح القبول في "توظيف مبتدئ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية باب القبول في برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب للجنسين.

ويستمر التسجيل حتى 17 يناير المقبل.

شروط القبول

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.

- لم يسبق له الحصول على دعم تنمية الموارد البشرية (هدف)، أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين).

- أن يكون حاصلًا على درجة القياس 75% فأكثر، ولا يتجاوز تاريخ الاختبار 5 سنوات.

- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي.

- أن يكون لائقًا طبيًا ولا يزيد عمره على 25 سنة، وأن يتجاوز المسح الأمني.

مميزات البرنامج

- توظيف مبتدي بالتدريب.

- تدريب باللغة الإنجليزية.

- تأمين طبي.

- مكافأة شهرية خلال التدريب.

- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

- دبلوم معتمد.

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

من منطلق رؤية الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ليكون قطاع واعد ومستدام، حرصت الهيئة على تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، فأسست الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، التي أعلنت عنها في عام 2022.

وتستهدف من خلالها الإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد، لتحقيق أحد مخرجات استراتيجية القوى البشرية.

وتطمح إلى تمكين وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع العسكري من خلال توفير حلول تدريبية عالمية تُماشي التطورات المستمرة في القطاع.

وأيضًا تحقيق الريادة في التميز العالمي وأن نكون من بين أفضل المراكز التدريبية في المجال الصناعي والفني في الصناعات العسكرية على مستوى العالم، وتحقيق مستهدفات التوطين للقطاع بحلول عام 2030.