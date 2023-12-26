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يتسائل الكثيرون عن تخصص هندسة الطيران في الجامعات المصرية، والذي يعد واحدًا من أقوى التخصصات الهندسية المفضلة بين الطلاب بعد إتمام شهادة الثانوية العامة. يتمتع هذا التخصص بشعبية كبيرة نظرًا لاهتمام الكثيرين بعلم وتكنولوجيا الطائرات. ورغم الإقبال الكبير عليه، يظل هناك عدد قليل من الجامعات الحكومية والخاصة في مصر التي تقدم هذا التخصص.
أهم جامعات لدراسة هندسة الطيران في مصر 2024
تخصص هندسة الطيران اكتسب شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة وتحظى بانتباه كبير من قبل الطلاب والمهتمين بفهم علم صناعة الطائرات وراءها. في جمهورية مصر العربية، تم توفير هذا التخصص في بعض الجامعات والمعاهد، ويمكن التعرف عليها كالتالي:
- كلية هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة:
- المدة الدراسية: 5 سنوات، منها سنة دراسية تمهيدية.
- الدراسة بالعام على فصلين دراسيين.
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران:
- المدة الدراسية: 5 سنوات.
- يبدأ التخصص من السنة الثانية بعد الإنتهاء من السنة الإعدادية.
شروط القبول في كلية هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة:
- حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.
- تقدير مرتفع في السنة الإعدادية بكلية الهندسة.
- الحصول على تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
شروط القبول في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران:
- حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية لطلاب الشعبة العلمية.
- تحقيق المجموع المؤهل للدخول للمعهد، والذي يتغير من عام لآخر.
تُعتبر هذه الشروط محددات رئيسية للطلاب الطامحين لدراسة هندسة الطيران في مصر، حيث يتعين عليهم تحقيق هذه المتطلبات لضمان القبول في هذا التخصص المميز.
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