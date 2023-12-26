تراند اليوم : بالفيديو.. مختص تقني : أكثر من 30% من الوظائف ستختفي في عام 2030 لهذا السبب!

صحيفة الخليج 365 : قال المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أن 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في عام 2030، بالتزامن مع التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح "الحمادي" عبر برنامج "عين الخامسة"، إن الثورة الصناعية الضخمة التي تتمثل في الذكاء الاصطناعي، غيرت من حياة الكثيرين بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أن الإنترنت من ضمن التقنيات التي أنهت وظائف كثيرة مثل وظيفة ساعي البريد والمراسلين، التي كانت تعتمد عليها معظم الهيئات والمؤسسات، ولكن الإنترنت اليوم جاء وأنهى مثل هذه الوظيفة.

وأضاف: في المقابل جاء عدد هائل من الوظائف مثل المبرمج والمطور ومحلل بيانات ومهندس الحاسب الآلي.

​​​​​​وتابع: هناك وظائف تقليدية كثيرة ستختفي، ولكن سيتم تعويضها بوظائف أكثر، وهذا ما حدث في شركة "أمازون"، في عام 2018، قامت بالاستغناء عن أكثر من 10 آلاف موظف.

وأردف: ولكنها في نفس الوقت احتاجت أكثر من 18 ألف موظف مختص في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والبيانات، لذلك التطور التقني صحيح سوف ينهي وظائف لكن سيغير من طريقة تعامل الناس ويبتكر وظائف جديدة سنراها مستقبلًا.