شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى انتشار الضباب على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر حتى 9 صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز إلى أمطار خفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، حتى الساعة 7 مساء.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.