تراند اليوم : السياف جهز الرقبة للسيف ... شاهد: قصة عفو المواطن "حميد القريقري " عن مترك القحطاني في ساحة القصاص

صحيفة الخليج 365: روى المواطن وصانع المحتوى "أبو حاتم" عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على منصة إكس، قصة عفو المواطن حميد القريقري عن مترك القحطاني في ساحة القصاص.

وقال: كلمني قبل قليل القاضي مسعود القحطاني، يقولي تم عتق رقاب قحطان كلها ليس فقط مترك.

وأضاف: لو تسمعون قصة العفو عجيبة، في ساحة القصاص لم يكن هناك أي نية للتنازل، وسبحان الله قال البيان وتشهد مترك، وجهزوا كل حاجة قال له السياف تشهد مرة ثانية، وفي هذه اللحظة جاءت رسالة من أم مترك.

وأضاف: شافها قدامها ما قدر يتحمل، وعندما سمعنا العفو ما قدرنا نمسك أنفسنا، من يعفو في هذه اللحظة إلا شخص كريم.

ووجه "أبو حاتم" رسالة للشيخ حميد القريقري، قائلًا: الله يبيض وجهك، وهذا كان موقف عظيم شوفوا عظمة الوالدة، عندما نظر إلى أم مترك ما قدر يتحمل وتنازل لوجه الله بالرغم أن السياف جهز ممكن أقل من نص دقيقة يتنفذ القصاص، والله كاتب أن مترك يكون موجود ويستمر في حياته.