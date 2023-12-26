تراند اليوم : أحدهما سعودي ..مصدر دبلوماسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اختطاف كويتي ورفيقه على يد مجموعة مسلحة أثناء رحلة صيد بالعراق

صحيفة الخليج 365: كشف مصدر دبلوماسي أن الشخصين المختطفين على يد مجموعة مسلحة في مدينة الأنبار بالعراق بينهما مواطن سعودي وآخر كويتي.

مواطن سعودي

وبحسب صحيفة القبس، قال المصدر أن الشخص الكويتي تم اختطافه رفقة مواطن سعودي في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار.

وأشار إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

دوافع جريمة اختطافهما

وأوضح المصدر أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

أوضح المصدر أن المواطن ومرافقه كانا قد غادرا الكويت منذ بداية ديسمبر الجاري ومعهما مجموعة من أصدقائهما بالسيارة في رحلة صيد، وأثناء سير الكويتي ومرافقه السعودي بالسيارة في منطقة نائية هاجمتهما مجموعة مسلحة وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.