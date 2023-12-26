شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال واليمن.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جروي بولاية بونتلاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، الكشف على 616 فردًا، وصرف 238 نظارة طبية، وأجرى 158 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة وصعدة

كما وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الإمداد والإصحاح البيئي في عدة مديريات بمحافظتي حجة وصعدة، يستفيد منها 51128 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ مليونًا و389 ألف دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبد الله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتأهيل وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، وتوريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب، ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات.

كذلك سيجري توزيع أوعية حفظ المياه وحقائب النظافة الشخصية، وتركيب دورات المياه المتنقلة، وصيانة دورات المياه السابقة، وجمع المخلفات الصلبة.

حملات النظافة التشاركية

وأضاف المعلم، أن سيجري أيضًا تنفيذ حملات النظافة التشاركية، وحملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، بهدف الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بحجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.