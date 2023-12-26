السعودية | بفارق 17 نقطة .. طلاب عسير يفوزون على طلاب نجران في “فرسان التعليم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فاز فريق “فرسان عسير” على “فرسان نجران” بنتيجة نهائية 70 نقطة، مقابل 53 نقطة، وذلك ضمن المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم” الذي تنظمه وزارة التعليم.

وضم فرسان عسير الطلاب منار آل جازع، طلال القحطاني، شيخة الشهراني، ورامي آل قطامي، الذين تنوعت هواياتهم بين الكتابة والتأليف والتصميم، فيما ضم فريق فرسان نجران الطلاب نورا الوادعي، حسين المكرمي، حنين آل سعد، وحسين آل عباس، وتنوعت هواياتهم بين الرسم وممارسة كرة القدم والسباحة.

وتنافس الفريقان في 4 فقرات رئيسة، وهي: “القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية”، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.

ويتم عرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم)، على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.

ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقاً يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.

ويهدف “فرسان التعليم” إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.