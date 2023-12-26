السعودية | جامعة الملك فيصل وشركة أرامكو تناقشان تعزيز الشراكة وسبل تطويرها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، وعدد من قيادات الجامعة أمس، بالرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، وعدد من مسؤولين بالشركة.

وأكد معاليه خلال زيارته لمقر شركة أرامكو بالظهران، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعة وأرامكو لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الجامعة لديها طموح وأهداف مستقبلية لمضاعفة إسهاماتها النوعية في جميع القطاعات وخاصة في مجالات الابتكار وتنمية الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج العلمي والبحثي وتجويده، والتركيز على البحوث التطبيقية ذات الأثر التنموي المستدام.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات بين الجامعات والشركات الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.