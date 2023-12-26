شكرا لمتابعة خبر عن سعود القحطاني بعد العفو عن مترك عايض المسردي: جسمي ينتفض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق سعود القحطاني مشهور مواقع التواصل، على عفو المواطن حميد القريقري عن مترك عايض المسردي المدان بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص.

وأعرب القحطاني عن تأثره من موقف الأب، داعيا له بأن يرزقه ويرزق ابنه الجنة، قائلا: فعل أبو أحمد الحربي جعل جسمي “يتنافض”.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد الحربي.