شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خاص للنساء فوائد جبارة.. لن تتوقفو عن استخدام الفازلين كل ليلة بعد معرفتكم لهذه الحقائق المدهشة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الفازلين من مستحضرات التجميل التي تتميز باحتوائها على مكونات طبيعية، لذلك تعتاد السيدات على استخدامه في كثير من الأغراض، سواء العلاجية أو التجميلية. حيث تجد من الصعب أن تجد امرأة تستغني عن الفازلين عنه بعد تجربته والاحساس بالفارق الذي يحدث في ملمس وجهها وشعورها بالخفة والثقة.

حيث جاء فيديو منتشر في الانستجرام عن امرأة مسنه لديها يدان جميلتان وايضاً وأظافر قوية فقالت ان السبب استخدامها الفازلين بعد القيام باعمال البيت لهذا يدايها جميلتان وقوام اظافرها لازالت قوية الي الان. والفازلين هو الاسم التجاري لمبتكر الفازلين اما أصل المادة فهو جيلي النفط . جل البتروليوم (Petroleum jelly) المعروف باسم الفازلين، هو خليط زيتي يتكون بالأساس من هيدروكربونات البترول المستخدمة أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى. فوائد الفازلين يساعد الفازلين على التئام الجروح، وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات، مشيرةً إلى أهمية استخدامه في دهن منطقة الخياطة بعد الخضوع للعمليات الجراحية، لأن تميزه بخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات تجعل منه مطهر طبيعي يمكن استخدامه لتنظيف الجروح والتقليل من فرص الإصابة بالالتهابات الجلدية.

عادةً ما يعاني بعض الأشخاص من تشقق الجلد حول الأنف واحمراره، نتيجة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية خلال فصل الشتاء، لذلك ينصح باستخدام الفازلين على المناطق المصابة، نظرًا لقدرته الفعالة في علاج التشققات والالتهابات الجلدية. يعتبر الفازلين مرطب رائع للوجه والجسم،في البداية يجب غسل الوجهه جيداً ثم وضع كمية من الفازلين على الوجهه واليدين قبل الذهاب الي النوم. حيث ايضاً يعمل كسدادة فوق طبقة جلدك ويعطيها الترطيب الطبيعي، ويمنع الجفاف، ويلاحظ فوائد الفازلين على البشرة بشكل واضح اثناء الشتاء وموسم الحساسية. في فصل الصيف الحروق تكثر في مناطق في الجسم وخاصة الوجهه للذين يخرجون كثيراً في الشارع، حيث يصاب الكثير من الرجال بهذة الحروق نتيجة لطبيعة عملهم، لهذا الفازلين لديه القدرة على معالجة الحروق.

وايضاً يستخدم الفازلين مع خلط معلقة صغيرة من اللبن لمعالجة حروق الشمس، حيث يتم وضع المزيج علة الوجه لمدة ساعة، مع الحرص على غسل الوجه بالماء الفاتر قبل استخدام المزيج وتنظيف البشرة من الشوائب. ملاحظة : يمكن ترك المزيج الي الصباح وتكرار تلك العملية لمدة أسبوع وسوف تلاحظ الفرق. الفازلين له القدرة على تغذية اعماق طبقات الجلد، وترطيب الأعماق بشكل قوي جداً ان هذا يعطي البشرة نعومة لا مثيل لها. ملاحظة: يجب استشارة الطبيب اذا وجد هناك بعض من حبوب الشباب. من اهم المزايا القوية للفازلين يجعل شكل الشفاه رائعة وممتلئة، ويعمل على ازالة الجلد الميت من عليها، واعطائها لون وردي بشكل مميز.

يستخدم الفازلين كملمع للشفاه ومرطب، وتزاد الشفاه نعومه بعد استخدمه عن طريق وضع الفازلين على الشفاه مع السكر أو الملح قبل النوم. يحمي الفازلين الرموش، ويغذّيهم ويساعد على نموهم. ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على رموشك ومرري فرشاة عليهم. قومي بهذا يوميا قبل الذهاب للنوم، في الصباح امسحي عيناكِ واغسلي وجهك. إذا كانت عيناك حساسة لا تقومي بهذا. ضعي كمية قليلة من الفازلين على شعرك المتقصف ووزّعيه على شعرك. هذه الخطوة ستجدي نفعا حتى حين ترغبين بعمل تسريحة ذيل الحصان أو أي ستايل شعر آخر. الفازلين يمكن أن يساعدك على توفير المال. على سبيل المثال، يمكنك مزجه مع أي منتج ماكياج آخر، مثل أحمر الخدود. ليس فقط سوف يحسّن مظهرك، إنما سيجعل مستحضرات التجميل لديك تدوم فترة أطول. يمكنك وضع أحمر الخدود الذي خلطته مع الفازلين على شفاهك كأحمر شفاه، هذا النوع من الماكياج سيمنح شفاها رطبة ليّنة خاصة إذا كانت متشققة سيحميها من الشمس و الرياح.

نتف الحواجب عملية مؤلمة، ولكن يمكنك أن تجعليها أسهل بوضع القليل من الفازلين على جلد حاجبيكِ قبل إزالة الشعر، الفازلين سيجعل الجلد طريا ويضعف مقاومة الشعر، لذلك إلى جانب الملقط استخدمي الفازلين. الفازلين مختلط مع ملح البحر يمكن استخدامه بنجاح لإزالة خلايا الجلد الميت، والغبار، والزيوت الزائدة من البشرة. أكثر من ذلك فإنّ هذا الخليط يعمل على ترطيب وتليين الجلد الجاف في غضون دقائق. بعد وضع خليط الفازلين والملح ثم فركه، فإنك لن تحتاج إلى أي من الكريمات الأخرى. سيوفر المال والوقت، حيث يمكنك تقشير البشرة وترطيبها في خطوة واحدة. يقوم بمعالجة المشاكل التي تواجهه النساء منها الهالات السوداء وايضاً الانتفاخات أسفل العين، لتخلص من هذا الشي وعلاجه يجب وضع كمية من الفازلين مع بعض قطرات الليمون ثم وضعها حول العينين، وتركة لمدة ساعة قبل النوم، واستمري في عمل تلك الطريقة حتي تشعرين بالتحسس.

يمكن استخدام الفازلين كمنتج جمالي للتفتيح بدلا من مستحضرات باهظة الثمن. ضعي طبقة رقيقة جدا من الفازلين على عظام الخد، وسوف يمنحك توهج وإشراقة واضحة وطبيعية. يمكنك أيضا وضعه على الجفون لإظهار ما يسمى بالنظرة الرطبة. لا تستخدمي الكثير من الفازلين إذ عليك أن تتجنّبي مظهرا لامعا بشكل غير طبيعي أو حتى دهني.

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