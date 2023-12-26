انت الان تتابع هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 5:36 صباحاً

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة دومبو في إندونيسيا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بعد 24 كيلومترًا من منطقة دومبو، وعلى عمق 135.7 كيلومترًا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.

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