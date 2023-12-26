شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية وضباب على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وقرية العليا، ضبابًا كثيفًا، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية إلى كيلومتر واحد أو أقل.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، أتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الجموم أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الحناكية والمهد أتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تيماء أتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الخبراء والرس والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والشملى وحائل وموقق، أتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترًا.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد القويعية وعرعر انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد دومة الجندل وسكاكا انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.