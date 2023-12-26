علاجات طبيعية فعالة لعسر الهضم.. ستدهشك

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي الخل على حمض طبيعي يساعد على علاج عسر الهضم وتحسين عملية الهضم، ويستخدم عن طريق مزج ملعقة كبيرة من الخل الطبيعي غير المصفى في كوب من الماء. ثمّ إضافة ملعقة صغيرة من العسل، وتناول المزيج مرّتين إلى ثلاث مرّات يوميّاً.

ويستخدم الريحان في علاج عسر الهضم وحموضة المعدة، وذلك عن طريق ملعقة من الريحان في كوب من الماء الساخن. وترك المزيج لينقع لمدّة 10 دقائق، ثمّ تناوله ثلاث مرّات يوميّاً.

كما تتميز جذور العرق سوس بخصائصها العلاجية، فقد استعملت في علاج السعال، وكمليّن ومهدّئ، كما تعتبر علاجاً تقليدياً للتخلص من حموضة المعدة. فهو يساعد على الحدّ من حمض المعدة، وتحفيز إنتاج هرمون الكورتيزول والستيرويد الطبيعي المضاد للالتهابات. ولكن يجب تجنب استعمال العرق سوس لفترات طويلة؛ حيث يمكن أن يُسبب احتباس السوائل، وارتفاع ضغط الدم.



ويستخدم البابونج أيضا كعلاج فعال وتقليدي للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تهدئة المعدة، وحموضة المعدة. كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات. فهي مماثلة لبعض العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، بالإضافة إلى استعماله في علاج عسر الهضم.