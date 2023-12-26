شكرا لمتابعة خبر عن محام : السجن لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي في التشهير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي سعيد القرني، عقوبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما .

وقال إنه في حال إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن عقوبة الجرائم المعلوماتية تشمل الغرامة أو السجن 5 سنوات، فيما يتم معاقبة من يتعدى على حقوق الملكيى الفكرية بالعقوبات التي أقرها النظام بشأنها.