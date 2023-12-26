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محام : السجن لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي في التشهير.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي سعيد القرني، عقوبات استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما .

وقال إنه في حال إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن عقوبة الجرائم المعلوماتية تشمل الغرامة أو السجن 5 سنوات، فيما يتم معاقبة من يتعدى على حقوق الملكيى الفكرية بالعقوبات التي أقرها النظام بشأنها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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