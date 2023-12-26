انت الان تتابع الميلادي والهجري والصيني.. "الزعاق": جميع التقاويم تعتمد في حساباتها على حركتَي الشمس والقمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 5:52 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الأيام والشهور والسنين تُحسَب بناءً على تحركات الأجرام السماوية، فاليوم يبدأ مع طلوع الشمس، والشهر يبدأ مع طلوع القمر، والسنة تبدأ مع بداية حركة الأرض حول الشمس. وأضاف الزعاق، أن الإنسان القديم لاحظ أن الأجرام السماوية برمتها تشرق وتغرب، إذا طلعت الشمس غابت النجوم، وإذا غابت الشمس طلعت النجوم، ولاحظ أن الشمس تعود إلى سيرتها الأولى بفترة زمنية قسّمها وسمّاها بالساعة. وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، نحن الآن في الأيام الأخيرة من سنة 2023 . ولفت الزعاق، إلى أن كل التقاويم البشرية تعتمد في حساباتها إما على حركة الشمس أو القمر، فالتقويم الميلادي شمسي، والتقويم الهجري قمري، والتقويم الصيني زاوج بينهما.

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