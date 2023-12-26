انت الان تتابع بسبب الأحوال الجوية.. "تعليم مكة" تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، تعليق الدراسة المسائية والليلية، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين ومنسوبي المدارس بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من "تعليم مكة" على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 13-06-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدّسة؛ ومحافظات: الجموم، بحرة، الكامل .

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