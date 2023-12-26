تراند اليوم : تفاصيل إطلاق سراح سعودي وكويتي بعد خطفهما على يد جماعة مسلحة في العراق

صحيفة الخليج 365 : كشفت مصادر أنه تم إطلاق سراح سائحين يحملان الجنسية الكويتية والسعودية كانا في رحلة صيد في العراق بعد ساعات على خطفهما في إحدى المناطق غرب الأنباء.

وبحسب العربية، فإن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.

جاء ذلك بعدما نفذت القوات الأمنية العراقية أمس عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظة الأنبار وصلاح الدين، بحثا عن المخطوفين إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة.

وكشف مسؤولان أمنيان أيضا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما أمس الاثنين، في مكان اختباء لجماعات من تنظيم داعش لا تزال نشطة.