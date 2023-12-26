شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. قيادات صحية تناقش مفهوم اتساع الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش ملتقى القيادات الصحية "من رؤية إلى واقع" الذي نظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية أمس، في جلسته الحوارية الثانية عن "التحول الصحي" في اتساعه لمفهوم الرعاية الصحية، وذلك بقاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر.

شارك في الجلسة كل من كبير مستشاري برنامج التحول الصحي د. عبد الوهاب الخميس، ورئيس اللجنة التنفيذية لنموذج الرعاية الحديث د. نوفل الجريان، والمدير التنفيذي للتطوير والجودة قطاع الصحة والحياة شركة التعاونية للتأمين د. هادي العنزي، ومدير عام مركز الإبداع نجلاء كاتب، ومدير التمكين الرقمي في مستشفى الصحة الافتراضي م. حمدان الشمري.

وتطرق المحاضرون إلى مفهوم اتساع الرعاية الصحية للمستفيد، وطرق اكتشاف الأمراض المزمنة وغيرها، ومرحلة الفحوصات والإجراءات الطبية المتبعة بهذا الشأن، والحد من وصوله إلى مرحلة متقدمة وفقًا لتنظيم طبي عالي المستوى، مبني على أسس ثابتة يمكن فيها المتابعة الدقيقة للمستفيد، لتقديم الخدمة أو الاكتشاف المبكر للمرض ونحو ذلك.

مشروع الرعاية الحديث

وتناولت الجلسة نماذج مشروع الرعاية الحديث، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية في المملكة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، منطلقًا من رضا المريض، وجودة حياته عبر تطبيق أفضل الممارسات بهذا الشأن.

كما استعرضت مكونات وأنظمة نموذج الرعاية الحديث منها: الرعاية الوقائية العاجلة والاختيارية ورعاية الأمراض المزمنة والتدخلات الشاملة لها والمسارات الإكلينيكية في نموذج الرعاية.

وأبرزت الجلسة أهمية استخدام وتسخير التقنيات الحديثة في التحول الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المستفيد والكوادر الطبية والصحية والإدارية والفنية، وهذا ما حدث في مستشفى الصحة الافتراضي.

إلى جانب التدريب المستمر والمتواصل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وتحفيز المبادرات الإبداعية.