السعودية | شركات التبغ ترفع سعر السجائر “ريالاً”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأت شركات التبغ ومحال بيع الدخان زيادة أسعار علب السجائر بواقع ريال للعلبة التي تحتوي 20 سيجارة بشكل متدرج، مسندين ذلك إلى تأثر منتجاتهم بالزيادة العالمية في الأسعار المواد الخام وأجور التشغيل في الدول المصدرة والزيادات الطارئة على أسعار الشحن والتأمين، وفي جولة على عدد من محال ونقاط التجزئة أكد الباعة الزيادة في أسعار 3 ماركات من السجائر الواسعة الانتشار وأن الزيادة ستبدأ لبقية الماركات خلال أيام.

وقال عضو لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة تجارة جدة والمخلص الجمركي لعدد من كبار موردي منتجات التبغ سمير براهيم الشيخ علي: “إن الزيادة الحاصلة في بعض أصناف التبغ والسجائر هي زيادة مستوردة وعائدة إلى الارتفاع في أسعار المواد الخام وأجور التشغيل والتي تتراوح بين 7و14 % إضافة إلى الزيادة الحاصلة في أسعار الشحن والتي تتفاوت بين 100 و400 دولار في الحاوية وأيضا الزيادة في أسعار الشحن ناهيك عن التوقعات بالنسبة لزيادات متوقعة نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة”.

مشيرا أن أسعار السجائر ومنتجات التبغ في المملكة ما زالت منخفضة قياسا بالدول الأوربية التي تفرض فيها زيادات كبيرة في أسعار منتجات التبغ.

بدوره قال بائع التجزئة في محل يبيع التبغ يحي علي: “إن ثلاث ماركات من السجائر الرائجة بين المدخنين قد شهدت ارتفاعا في أسعارها بواقع ريال واحد، كما أن مناديب شركات التبغ أخبروه بأن الزيادة ستطال بقية الماركات تباعا خلال الأيام القادمة”.

وتشهد المملكة جهود لخفض عدد المدخنين إلى خمسة في المئة من عدد السكان بحلول 2030، وتخضع منتجات التبغ في المملكة منذ الربع الثاني من عام 2017م، لضريبة السلع المنتقاة وهي ضريبة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي تبلغ ضريبتها 100 %‏، كما أنها تخضع أيضا منذ الربع الأول من عام 2018 لضريبة القيمة المضافة التي تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5 %‏ من قيمة المنتج.

وعلى الرغم من السياسات والضوابط المتخذة لمكافحة التدخين في المجتمع إلا أن بعض من التقارير تشير إلى تراخٍ من طرف الجمعيات الخيرية المتخصصة في حماية المجتمع، وتوعيته بأضرار التدخين يتطلب منها زيادة في معدل الحملات وبرامج التوعية النوعية المناسبة التي يمكن عبرها تحقيق نتائج أكبر، إذ تشير تقارير المسح الصحي الوطني للعام الحالي إلى نسب عالية في أعداد المدخنين من الرجال والنساء في المجتمع تصل إلى 18 % بداية من عمر 15 عاما فأكثر.

ويشهد سوق المحلي تفشي ظاهرة بيع منتجات تبغ وعلب سجائر مخالفة وشبه مجهولة المصدر بدلالة حجم المصادرات التي تقوم بها الجهات الرقابية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ضبط أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مؤخراَ لمستودع مخالف يحوي أكثر من 367 طنا من منتجات “التبغ” مجهولة المصدر داخل حاويات “كونتينرات”.