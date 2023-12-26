5 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي في أسبوع

استقبل المسجد النبوي خلال الفترة من 2 إلى 8 من جمادى الثاني لعام 1445، أكثرمن 5 ملايين و274 ألف مصل وزائر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، حيث كثفت الهيئة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية؛ لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (532.365) زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى (119.648) مصليًا بالروضة الشريفة. وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استفادة أكثر من (15.275) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع (31.296) من الهدايا، واستفادة أكثر من (92.702) من خدمة الإرشاد المكاني، و(12.445) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(3.644) مستفيدًا من خدمات المعارض، و(99.916) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و(11.848) مستفيدًا من خدمة المكتبات و(61.899) مستفيدًا من خدمة التنقل، كما وزعت (133.200) عبوة ماء زمزم، و(92.954) وجبة إفطار صائم.