جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، حيث كثفت الهيئة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية؛ لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (532.365) زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى (119.648) مصليًا بالروضة الشريفة. وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استفادة أكثر من (15.275) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع (31.296) من الهدايا، واستفادة أكثر من (92.702) من خدمة الإرشاد المكاني، و(12.445) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(3.644) مستفيدًا من خدمات المعارض، و(99.916) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و(11.848) مستفيدًا من خدمة المكتبات و(61.899) مستفيدًا من خدمة التنقل، كما وزعت (133.200) عبوة ماء زمزم، و(92.954) وجبة إفطار صائم.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.