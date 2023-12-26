شكرا لمتابعة خبر عن طفلان يدخلان في خلاف على من سيدفع الحساب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر طفلين في مقطع فيديو وأحدهم يدخل في خلاف مع الآخر لأنه يريد أن يحاسب بدلاً عن صديقه، وهذه العادة ليس غريبة على المواطنين حتى أنها أصبحت بين الأطفال أيضًا.

وجاء أحدهم في المقطع وهو يحاول شد الآخر كي لا يحاسب؛ وذلك ليحاسب هو بدلاً عنه في مشهد بريء ورائع.

ووصل الأمر به إلى أن يحمل صديقه ويقوم بإبعاده ليستطيع الحساب عنه دون أن يدفع شيء .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن ولادة الشخصية العربية بها العزة والشموخ والأنفة والكرم .