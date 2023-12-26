بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 7:38 صباحاً

بدأت في المدينة المنورة أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري؛ وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م. ودعت الهيئة العامة للعقار ملاكَ العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة، إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملك إلكتروني محدّث. ويمثل إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة نقلةً نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع. ويُعَد حي العاقول بالمدينة المنورة، واحدًا من 48 حيًّا شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.

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